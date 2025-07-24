Болгары перед этим матчем стартовали в чемпионате с крупной победы над «Монтаной» со счетом 5:0. Перед этим у них была сложная стычка с «Хапоэлем Беэр-Шева», которая закончилась серией пенальти. Так что во второй раунд хозяева прошли со скрипом.
«Брага» финишировала на четвертом месте в чемпионате, поэтому оказалась в квалификации. Португальцы очень опытные в плане выступлений в еврокубках. У них 5 побед в 5 подготовительных матчах межсезонье. Клуб подошел к старту сезона в хороших кондициях.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры ожидают от гостей сильной игры. Ставки на победу принимаются с коэффициентами 6.30 и 1.52.
- Эксперты LiveSport ждут того же. Они предложили свои ставки в традиционном прогнозе.
- Ставка ИИ на поединок — победа «Браги» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Левски» — «Брага» смотрите на LiveCup.Run.
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