Болгарскийприметиз Португалии в матче второго раунда квалификации Лиги Европы. Старт поединка в 20:30 мск.

Болгары перед этим матчем стартовали в чемпионате с крупной победы над «Монтаной» со счетом 5:0. Перед этим у них была сложная стычка с «Хапоэлем Беэр-Шева», которая закончилась серией пенальти. Так что во второй раунд хозяева прошли со скрипом.

«Брага» финишировала на четвертом месте в чемпионате, поэтому оказалась в квалификации. Португальцы очень опытные в плане выступлений в еврокубках. У них 5 побед в 5 подготовительных матчах межсезонье. Клуб подошел к старту сезона в хороших кондициях.

Календарь и таблица Лиги Европы

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры ожидают от гостей сильной игры. Ставки на победу принимаются с коэффициентами 6.30 и 1.52.

Эксперты LiveSport ждут того же. Они предложили свои ставки в традиционном прогнозе.

Ставка ИИ на поединок — победа «Браги» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Левски» — «Брага» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.