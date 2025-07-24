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    «Левски» — «Брага»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Брага Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Болгарский «Левски» примет «Брагу» из Португалии в матче второго раунда квалификации Лиги Европы. Старт поединка в 20:30 мск.

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    Болгары перед этим матчем стартовали в чемпионате с крупной победы над «Монтаной» со счетом 5:0. Перед этим у них была сложная стычка с «Хапоэлем Беэр-Шева», которая закончилась серией пенальти. Так что во второй раунд хозяева прошли со скрипом.

    «Брага» финишировала на четвертом месте в чемпионате, поэтому оказалась в квалификации. Португальцы очень опытные в плане выступлений в еврокубках. У них 5 побед в 5 подготовительных матчах межсезонье. Клуб подошел к старту сезона в хороших кондициях.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры ожидают от гостей сильной игры. Ставки на победу принимаются с коэффициентами 6.30 и 1.52.

    • Эксперты LiveSport ждут того же. Они предложили свои ставки в традиционном прогнозе.

    • Ставка ИИ на поединок — победа «Браги» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Левски» — «Брага» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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