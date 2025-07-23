ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордНе звезда, но и не балласт. Как «Барселона» может оживить карьеру Рашфорда
    Все новости спорта

    В «Локомотиве» рассказали о будущем Сергея Пиняева в команде

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ ЦСКА Локомотив Трансферы
    В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали слухи о возможном переходе полузащитника Сергея Пиняева в ЦСКА.

    Сергей Пиняев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Пиняев

    «На данный момент клуб не рассматривает продажу Пиняева, Сергей остается игроком "Локомотива". Отсутствие Пиняева в заявке на матч с "Сочи" было связано с небольшим повреждением», — сообщили «СЭ» пресс-служба команды.

    Ранее сообщалось, что армейцы активировали опцию выкупа Пиняева, предложив за него 900 миллионов рублей, однако сам игрок отказался от перехода в ЦСКА и предпочёл остаться в московском «Локомотиве».

    20-летний Сергей Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В прошедшем сезоне-2024/25 он провел 38 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Карабах» стартует в Лиге чемпионов с победы?
  • «Шелбурн» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сможет ли Медведев обыграть Опелку?
  • Медведев — Опелка. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Испанки начнут без прелюдий
  • Германия (ж) — Испания (ж). Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 23 июля
  • Сегодня в 19:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шелбурн — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Медведев — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Германия (ж) — Испания (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Тьен — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Пайде — АИК
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Астана — Зимбру
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Атлетик Эскальдес — Динамо Тирана
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ковачевич — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры