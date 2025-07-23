В «Локомотиве» рассказали о будущем Сергея Пиняева в команде

В пресс-службепрокомментировали слухи о возможном переходе полузащитника

«На данный момент клуб не рассматривает продажу Пиняева, Сергей остается игроком "Локомотива". Отсутствие Пиняева в заявке на матч с "Сочи" было связано с небольшим повреждением», — сообщили «СЭ» пресс-служба команды.

Ранее сообщалось, что армейцы активировали опцию выкупа Пиняева, предложив за него 900 миллионов рублей, однако сам игрок отказался от перехода в ЦСКА и предпочёл остаться в московском «Локомотиве».

20-летний Сергей Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В прошедшем сезоне-2024/25 он провел 38 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.