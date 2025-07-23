Источник: Мбаппе будет играть за «Реал» под 10-м номером

будет играть запод 10-м номером в сезоне-2025/26 по решению руководства клуба, а не по собственной просьбе игрока, сообщает L’Equipe.

Эта идея обсуждалась в «Реале» еще с момента его перехода летом 2024 года, но испанский клуб ждал ухода Луки Модрича, который носил «десятку» до перехода в «Милан». Мбаппе был готов провести еще один сезон под 9-м номером, если бы Модрич остался в команде.

Отмечается, что смена номера позволит «Реалу» увеличить выручку от продажи обновлённых футболок форварда. Сам Мбаппе относится к перемене номера положительно. Ранее на «десятку» претендовал полузащитник Арда Гюлер.

В прошлом сезоне французский нападающий выступал за «Реал» под 9-м номером и забил 31 гол в Ла Лиге, став обладателем «Золотой бутсы» как лучший бомбардир европейских чемпионатов.