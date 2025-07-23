Источник: Мбаппе будет играть за «Реал» под 10-м номером

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Эта идея обсуждалась в «Реале» еще с момента его перехода летом 2024 года, но испанский клуб ждал ухода Луки Модрича, который носил «десятку» до перехода в «Милан». Мбаппе был готов провести еще один сезон под 9-м номером, если бы Модрич остался в команде.
Отмечается, что смена номера позволит «Реалу» увеличить выручку от продажи обновлённых футболок форварда. Сам Мбаппе относится к перемене номера положительно. Ранее на «десятку» претендовал полузащитник Арда Гюлер.
В прошлом сезоне французский нападающий выступал за «Реал» под 9-м номером и забил 31 гол в Ла Лиге, став обладателем «Золотой бутсы» как лучший бомбардир европейских чемпионатов.