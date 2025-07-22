Рашфорд прошел медобследование перед переходом в «Барселону»

успешно прошёл медицинское обследование в тренировочном центреперед предстоящим арендным переходом из, сообщает Mundo Deportivo

По информации источника, нападающий прибыл в Каталонию накануне частным рейсом из Манчестера, а утром в понедельник посетил клубную базу, где его встречали спортивный директор Деку и член совета директоров Жоан Сольер.

Особое внимание во время медосмотра было уделено состоянию мышц бедра — именно эта зона доставляла проблемы Рашфорду в концовке минувшего сезона, который он завершал в аренде в «Астон Вилле».

По итогам обследования серьёзных препятствий для перехода не выявлено. Теперь футболист ожидает окончательного согласования документов, после чего присоединится к «Барселоне» на правах аренды.