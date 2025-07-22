Жоау Феликс вернется в «Бенфику»

Форвард лондонскогои сборной Португалиидостиг принципиальной договорённости о возвращении в, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, после согласования условий контракта с самим игроком португальский клуб приступил к переговорам с «Челси» для завершения сделки.

Феликс ранее выступал за «Бенфику» с 2015 по 2019 год, прежде чем перейти в мадридский «Атлетико» за рекордные для клуба €127,5 млн. Однако в команде Диего Симеоне он так и не смог закрепиться.

Во второй половине прошлого сезона нападающий выступал на правах аренды за «Милан», сыграв 15 матчей в Серии А и забив два гола.