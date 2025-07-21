Слишкович: Моя команда готова играть в РПЛ

Главный тренерпрокомментировал ничью своей команды в домашнем поединке 1-го тура РПЛ против(0:0).

«Получилось ли она такой, какой ее ожидали? Особенно первый тайм и, может быть, 10–15 минут второго. Но не могу быть доволен последними 20 минутами, где нам ЦСКА оказал давление. Могу понять, это хорошая команда. Мы попробовали в обороне защищаться, думаю, что были достаточно компактны. Богдан Овсянников тоже сделал, что нужно было. В общем, кроме этих 20 минут, могу быть доволен. Жалко, были в первом тайме хорошие моменты, могли забить. Надеялся, что в эти 20 минут сможем провести контратаку, которая у нас 2–3 раза не получилась. Я бы сказал, что неудачный момент был в приеме мяча. Я бы сказал, что это заслуженные 0:0. Непопулярный счет, но люди увидели интересный футбол.

Готова ли команда играть в РПЛ? Моя команда готова, тут нет никаких вопросов. В конце концов, мы должны быть готовы. РПЛ тебе не дает время, у нас его нет. В общем, футбол не дает время, мы должны быть готовы, и мы всегда готовы.

Слышали ли какие шансы вам пророчат футбольные эксперты? Знаете, как в моей стране говорят: "Не слушай, что говорят, — увидь, кто говорит, тебе тогда всё понятно станет", — приводит слова Слишковича "Матч ТВ".

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Следующий матч "Оренбург" проведет дома против махачкалинского "Динамо" 27 июля.