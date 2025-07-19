Защитник «Балтики» Варатынов: Мы очень хорошо разобрали «Динамо» на сборах

Защитникподвел итог стартовому матчу сезона РПЛ против «Динамо» (1:1).

«Мы очень хорошо разобрали этого соперника на сборах и знали, в какой футбол он будет играть. Выиграли за счет самоотдачи и желания. А также сказались хорошо проведенные сборы», — цитирует Варатынова сетевое издание «Евро-Футбол.ру».

Также защитник отметил, что «Балтика» постарается навязать борьбу «Спартаку» в следующем туре, однако московский клуб является претендентом на чемпионство, и задача будет не из легких.

Матч «Балтики» и «Спартака» пройдет 26 июля в 15:00 по московскому времени.