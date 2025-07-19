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    Манфред Угальде«Спартак» — «Динамо» Махачкала. Онлайн, прямая трансляция
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    Защитник «Балтики» Варатынов: Мы очень хорошо разобрали «Динамо» на сборах

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    Защитник «Балтики» Сергей Варатынов подвел итог стартовому матчу сезона РПЛ против «Динамо» (1:1).

    Сергей Варатынов
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    Сергей Варатынов

    «Мы очень хорошо разобрали этого соперника на сборах и знали, в какой футбол он будет играть. Выиграли за счет самоотдачи и желания. А также сказались хорошо проведенные сборы», — цитирует Варатынова сетевое издание «Евро-Футбол.ру».

    Также защитник отметил, что «Балтика» постарается навязать борьбу «Спартаку» в следующем туре, однако московский клуб является претендентом на чемпионство, и задача будет не из легких.

    Матч «Балтики» и «Спартака» пройдет 26 июля в 15:00 по московскому времени.

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