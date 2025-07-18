«Локомотив» продлил контракт с Погостновым

объявил о продлении контракта с защитником

«Футбольный клуб "Локомотив" продлил соглашение с защитником Егором Погостновым. Новый контракт будет действовать до лета 2029 года.

Погостнов — воспитанник академии железнодорожников. Впервые высокорослый центральный защитник сыграл за основу "Локомотива" 6 ноября 2022 года в матче чемпионата с "Уралом" (2:2). С марта по июль 2024-го Погостнов выступал за дзержинский "Арсенал" на правах аренды (13 игр, одна голевая передача). Всего за главную команду "Локомотива" футболист провёл 28 матчей и стал автором трёх голов.

Желаем Егору постоянного прогресса и ярких побед с нашей командой! » — говорится в заявлении клуба.

Погостнов принял участие в 28 матчах в составе «железнодорожников», в которых забил три мяча.