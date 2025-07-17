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    «Ордабасы» — «Торпедо» К: смотреть онлайн в прямом эфире

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    17 июля в городе Шымкент (Казахстан) «Ордабасы» будет принимать грузинский «Торпедо» в раках ответного матча квалификации Лиги конференций.

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    В прошлом матче команды порадовали результативность, забив на двоих 7 мячей. «Торпедо» одержал победу со счетом 4:3. Так что на стороне гостей небольшой перевес.

    Это второе противостояние команд в рамках квалификации еврокубков. Ранее «Ордабасы» не пустил «Торпедо» во второй раунд отбора Лиги Европы. Сегодня гости из Кутаиси могут переписать историю очных противостояний.

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация:

    • Букмекеры считают фаворитом «Ордабасы». Ставки принимаются с такими коэффициентами: 1.68 на победу «Ордабасы», 4.30 на победу «Торпедо», 3.95 на ничью. На проход в следующий раунд коэффициенты составляют 1.95 и 1.73.

    • Эксперты LiveSport уверены, что результативность порадует и в этот раз. Ставки на матч доступны в прогнозе.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ордабасы» — «Торпедо» К смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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