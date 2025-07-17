17 июля в городе Шымкент (Казахстан)будет принимать грузинскийв раках ответного матча квалификации Лиги конференций.

В прошлом матче команды порадовали результативность, забив на двоих 7 мячей. «Торпедо» одержал победу со счетом 4:3. Так что на стороне гостей небольшой перевес.

Это второе противостояние команд в рамках квалификации еврокубков. Ранее «Ордабасы» не пустил «Торпедо» во второй раунд отбора Лиги Европы. Сегодня гости из Кутаиси могут переписать историю очных противостояний.

Прогнозы и ставки

Полезная информация:

Букмекеры считают фаворитом «Ордабасы». Ставки принимаются с такими коэффициентами: 1.68 на победу «Ордабасы», 4.30 на победу «Торпедо», 3.95 на ничью. На проход в следующий раунд коэффициенты составляют 1.95 и 1.73.

Эксперты LiveSport уверены, что результативность порадует и в этот раз. Ставки на матч доступны в прогнозе.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ордабасы» — «Торпедо» К смотрите на LiveCup.Run.

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