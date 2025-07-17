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    Источник: Сперцян и «ПСЖ» ведут активные переговоры

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    Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян в ближайшее время может стать футболистом «ПСЖ».

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    По данным Armenie Football, победитель Лиги чемпионов сейчас ведет активные переговоры с окружением 25-летнего хавбека и они пока продвигаются успешно.

    Инициатором трансфера выступает стратегический советник парижского клуба Луиш Кампуш, намеренный закрыть трансфер в ближайшее время.

    В прошлом сезоне Сперцян сыграл 35 матчей, забил 11 мячей и сделал 7 ассистов, приведя свой клуб к первому чемпионскому титулу в истории. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в € 25 млн.

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