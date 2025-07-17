Капитан «Краснодара»в ближайшее время может стать футболистом

По данным Armenie Football, победитель Лиги чемпионов сейчас ведет активные переговоры с окружением 25-летнего хавбека и они пока продвигаются успешно.

Инициатором трансфера выступает стратегический советник парижского клуба Луиш Кампуш, намеренный закрыть трансфер в ближайшее время.

В прошлом сезоне Сперцян сыграл 35 матчей, забил 11 мячей и сделал 7 ассистов, приведя свой клуб к первому чемпионскому титулу в истории. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в € 25 млн.