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    Саная стал спортивным директором «Уфы»

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    Известный в прошлом нападающий Анзор Саная будет теперь работать спортивным директором «Уфы».

    Анзор Саная
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    Анзор Саная

    «Принятие решения было быстрым, обсудили все детали и, главное, согласовали основную задачу на сезон. Сейчас в моих приоритетах — селекция, поиск игроков, которые помогут команде.

    Команда нуждается в усилении, и мы уже прорабатываем варианты. Болельщики "Уфы" скоро увидят новые имена, и мы надеемся, что они будут рады. В Уфе уже был, приезжал сюда в качестве игрока, но по туристическим тропам ещё не гулял», — рассказал Саная официальному сайту «Уфы».

    Прежним местом работы Саная была аналогичная должность в «Енисее», на которой он трудился после окончания футбольной карьеры в Красноярске.

    Ранее Саная работал спортивным директором красноярского «Енисея».

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