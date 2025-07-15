Саная стал спортивным директором «Уфы»

Известный в прошлом нападающийбудет теперь работать спортивным директором

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Анзор Саная Фото: www.fcufa.pro

«Принятие решения было быстрым, обсудили все детали и, главное, согласовали основную задачу на сезон. Сейчас в моих приоритетах — селекция, поиск игроков, которые помогут команде.

Команда нуждается в усилении, и мы уже прорабатываем варианты. Болельщики "Уфы" скоро увидят новые имена, и мы надеемся, что они будут рады. В Уфе уже был, приезжал сюда в качестве игрока, но по туристическим тропам ещё не гулял», — рассказал Саная официальному сайту «Уфы».

Прежним местом работы Саная была аналогичная должность в «Енисее», на которой он трудился после окончания футбольной карьеры в Красноярске.

Ранее Саная работал спортивным директором красноярского «Енисея».