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    «Хамрун» выбил «Жальгирис» из Лиги чемпионов

    «Хамрун» — «Жальгирис»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Мальтийский «Хамрун» победил в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов литовский «Жальгирис» — 2:0, 11:10 по пенальти.

    Джозеф Мбонг — игрок Хамруна
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    Джозеф Мбонг — игрок Хамруна

    В основное время «Хамрун» забил дважды — на 35-й минуте счет открыл Серине Тьоне, а 6 минут спустя Джозеф Мбонг удвоил преимущество чемпионов Мальты.

    Так как первый матч в Вильнюсе завершился со счетом 2:0 в пользу литовской команды, матч в Мальте перешел в дополнительное время, где за 30 минут никому не удалось забить.

    В серии пенальти оказались сильнее игроки «Хамруна» — 11:10, пробив 28 ударов на двоих.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Хамрун Спартанс — Жальгирис 2:0
    Голы: 1:0 Serigne Saliou Thioune (35'), 2:0 Джозеф Мбонг (41'), 1:1 Марселина Эмерсон (пенальти) (114'), 1:1 L.Antal (пенальти) (114'), 2:2 Vincenzo Polito (пенальти) (114'), 2:2 Joris Moutachy (пенальти) (114'), 3:3 Хонни (пенальти) (114'), 3:3 Ebenezer Ofori (пенальти) (114'), 3:4 Неманья Михайлович (пенальти) (114'), 4:4 Nikolai Micallef (пенальти) (114'), 5:5 Райан Камензули (пенальти) (114'), 5:5 Mohamed Youla (пенальти) (114'), 6:6 Ognjen Bjelicic (пенальти) (114'), 6:6 Henrique Devens (пенальти) (114'), 7:7 Анри Бонелло (пенальти) (114'), 7:7 Kevin Lukasevic (пенальти) (114'), 8:8 Марселина Эмерсон (пенальти) (114'), 8:8 Carlos Olses (пенальти) (114'), 8:9 L.Antal (пенальти) (114'), 9:9 Vincenzo Polito (пенальти) (114'), 10:10 Jovan Cađenovic (пенальти) (114'), 10:10 Joris Moutachy (пенальти) (114') Хамрун Спартанс: Анри Бонелло, Эдерсон, Домантас Шимкус (Matias Nicolas Garcia, 79'), Джозеф Мбонг (Nikolai Micallef, 90'), Райан Камензули, Мерлин Хаджи (Serigne Saliou Thioune, 22'), Rafael Petrilio Compri (Марселина Эмерсон, 100'), Ognjen Bjelicic, Vincenzo Polito, Jovan Cađenovic, N'Dri Philippe Koffi (Хонни, 100') Жальгирис: Овидиус Вербицкас (Неманья Михайлович, 67'), Kasim Haji (Kevin Lukasevic, 105'), L.Antal, Yuri Kendysh (Henrique Devens, 81'), Ebenezer Ofori, Giedrius Matulevicius (Dino Salcinovic, 46'), Bruno Miguel Costa Monteiro Tavares, Luka Dumancic, Vasilije Radenovic, Joris Moutachy, Carlos Olses Предупреждения: Jovan Cađenovic (14'), Vasilije Radenovic (24'), Домантас Шимкус (43'), Dino Salcinovic (73'), Kasim Haji (90 + 5'), Райан Камензули (97'), Vasilije Radenovic (114')

    В следующем раунде турнира «Хамрун» сыграет против киевского «Динамо».

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