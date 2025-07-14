Флетчер возглавил молодежный состав «МЮ»

Известный в прошлом полузащитник «Манчестер Юнайтед»будет тренировать

В структуре «МЮ» 41-летний специалист трудится в структуре клуба с 2021 года, ранее он тренировал более молодых футболистов.

Инициатором назначения Флетчера стал спортивный директор «красных» Джейсон Уилкокс, считающий, что шотландец сможет вывести резервистов «МЮ» на новый уровень.

«Мы рады, что Даррен возглавит нашу команду до 18 лет. Он точно знает, что нужно для успешного выпускника академии, и в последние годы сыграл ключевую роль в формировании карьерного пути многих наших молодых игроков.

Прекрасные отношения Даррена со всем коллективом только укрепят прочную связь между академией и основной командой, что ещё больше расширит наши возможности по подготовке игроков мирового класса, готовых к успеху в "Манчестер Юнайтед", — цитирует Уилкокса официальный сайт "Ман Юнайтед".

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Большую часть спортивной карьеры Флетчер отыграл за "Манчестер Юнайтед" (1995-2015), он воспитанник клуба.