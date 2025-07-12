В 13-м туре бразильской Серии Апримет. Матч состоится 12 июля в 22:30 мск.

Предстоящий поединок является хорошим шансом для хозяев покинуть зону вылета. Оба клуба имеют по 11 очко. Таким образом, победа позволит «Интернасьоналю» гарантировано обогнать «Виторию».

Последний матч между командами закончился в пользу «Интернасьоналя» со счетом 3:1. Сможет ли коллектив их Порту-Алегри взять важные 3 очка?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Интернасьональ» — фаворит букмекеров за 1.60, на победу «Витории» они дают 6.30.

Эксперты LiveSport разделяют мнение букмекеров и предложили интересную ставку на хозяев.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интернасьональ» — «Витория» смотрите на LiveCup. Run.

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