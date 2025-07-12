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    «Интернасьональ» — «Витория»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Латинская Америка
    В 13-м туре бразильской Серии А «Интернасьональ» примет «Виторию». Матч состоится 12 июля в 22:30 мск.

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    Предстоящий поединок является хорошим шансом для хозяев покинуть зону вылета. Оба клуба имеют по 11 очко. Таким образом, победа позволит «Интернасьоналю» гарантировано обогнать «Виторию».

    Последний матч между командами закончился в пользу «Интернасьоналя» со счетом 3:1. Сможет ли коллектив их Порту-Алегри взять важные 3 очка?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Интернасьональ» — фаворит букмекеров за 1.60, на победу «Витории» они дают 6.30.

    • Эксперты LiveSport разделяют мнение букмекеров и предложили интересную ставку на хозяев.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Интернасьональ» — «Витория» смотрите на LiveCup. Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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