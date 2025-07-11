Энцо Фернандес — о погоде в США во время КЧМ: Играть при такой температуре очень опасно

Полузащитниквысказался о погодных условиях на Клубном чемпионате мира, который проходит в эти дни в США.

«Честно говоря, жара просто невероятная. На днях, во время игры, у меня закружилась голова, и мне пришлось опуститься на землю. Играть при такой температуре очень опасно.

Это особенно важно для зрителей, для тех, кто приходит на стадион, чтобы насладиться игрой, а также для тех, кто смотрит матч дома. Темп игры меняется, все происходит гораздо медленнее», — цитирует слова Фернандеса Goal.com.

В воскресенье, 13 июля, «Челси» сыграет с ПСЖ в финале клубного чемпионата мира.