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    Энцо Фернандес — о погоде в США во время КЧМ: Играть при такой температуре очень опасно

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    Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес высказался о погодных условиях на Клубном чемпионате мира, который проходит в эти дни в США.

    Энцо Фернандес
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    Энцо Фернандес

    «Честно говоря, жара просто невероятная. На днях, во время игры, у меня закружилась голова, и мне пришлось опуститься на землю. Играть при такой температуре очень опасно.

    Это особенно важно для зрителей, для тех, кто приходит на стадион, чтобы насладиться игрой, а также для тех, кто смотрит матч дома. Темп игры меняется, все происходит гораздо медленнее», — цитирует слова Фернандеса Goal.com.

    В воскресенье, 13 июля, «Челси» сыграет с ПСЖ в финале клубного чемпионата мира.

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