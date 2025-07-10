Маскерано: Месси — особенный игрок

Главный тренер «Интер Майами»после победы над «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1) в матче регулярного чемпионата МЛС похвалил 38-летнего. Аргентинский форвард отметился дублем.

«Я всегда говорю, что Лео — особенный игрок. Для меня он лучший игрок в истории этого вида спорта. Это невероятно, потому что он продолжает делать то, что, возможно, было много-много лет назад. Он особенный игрок, и нам повезло, что он у нас есть.

Бускетс и Месси играют вместе уже много-много лет, поэтому, когда они видят друг друга, они легко находят общий язык, что и показали во втором голе. Серхио понимает, когда и где Лео хочет получить мяч. Так что для нас это просто фантастика, ведь сегодня был непростой день, так как мы знаем, что "Нью-Ингленду" нужна была победа», — цитирует пресс-служба лиги Маскерано.

«Интер Майами» набрал 35 очков и идет пятым в Восточной конференции.