Источник: УЕФА может исключить «Кристал Пэлас» из числа участников Лиги Европы

УЕФА может исключитьиз числа участников следующего сезона Лиги Европы из-за нарушения регламента, запрещающего участие в одном еврокубковом турнире сразу двум клубам с одним владельцем.

Как сообщает Daily Mail, основной акционер лондонского клуба Джон Текстор также владеет контрольным пакетом акций французского «Лиона», который квалифицировался в тот же турнир.

Согласно правилам, приоритет отдаётся команде, занявшей более высокое место в своем национальном чемпионате — в данном случае это «Лион».

«Кристал Пэлас» пытался убедить УЕФА отменить решение, аргументируя тем, что Текстор продал свою долю, однако вопрос должен был быть решен до 1 марта, а необходимые изменения в структуре владения клубом не были оформлены в срок.

В результате «орлы» будут переведены в Лигу конференций, а их место в Лиге Европы займёт «Ноттингем Форест».