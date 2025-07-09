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    Дуглас Сантос«Зенит» — «Сьон» 2:0. Онлайн, прямая трансляция
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    Источник: УЕФА может исключить «Кристал Пэлас» из числа участников Лиги Европы

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    УЕФА может исключить «Кристал Пэлас» из числа участников следующего сезона Лиги Европы из-за нарушения регламента, запрещающего участие в одном еврокубковом турнире сразу двум клубам с одним владельцем.

    Футбольный клуб «Кристал Пэлас»
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    Футбольный клуб «Кристал Пэлас»

    Как сообщает Daily Mail, основной акционер лондонского клуба Джон Текстор также владеет контрольным пакетом акций французского «Лиона», который квалифицировался в тот же турнир.

    Согласно правилам, приоритет отдаётся команде, занявшей более высокое место в своем национальном чемпионате — в данном случае это «Лион».

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    • «Кристал Пэлас» пытался убедить УЕФА отменить решение, аргументируя тем, что Текстор продал свою долю, однако вопрос должен был быть решен до 1 марта, а необходимые изменения в структуре владения клубом не были оформлены в срок.

    В результате «орлы» будут переведены в Лигу конференций, а их место в Лиге Европы займёт «Ноттингем Форест».

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