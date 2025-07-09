Источник: УЕФА может исключить «Кристал Пэлас» из числа участников Лиги Европы

Футбольный клуб «Кристал Пэлас» Фото: globallookpress.com
Как сообщает Daily Mail, основной акционер лондонского клуба Джон Текстор также владеет контрольным пакетом акций французского «Лиона», который квалифицировался в тот же турнир.
Согласно правилам, приоритет отдаётся команде, занявшей более высокое место в своем национальном чемпионате — в данном случае это «Лион».
«Кристал Пэлас» пытался убедить УЕФА отменить решение, аргументируя тем, что Текстор продал свою долю, однако вопрос должен был быть решен до 1 марта, а необходимые изменения в структуре владения клубом не были оформлены в срок.
В результате «орлы» будут переведены в Лигу конференций, а их место в Лиге Европы займёт «Ноттингем Форест».