Стало известно, какие бонусы прописаны в контракте у Осипенко

Генеральный директор московского «Динамо»отметил, что в контракте защитника бело‑голубыхпрописаны бонусы за голевые действия.

«Осипенко легко вписался в игру "Динамо". Ему не нужна адаптация к Валерию Георгиевичу Карпину, он знает его требования, долго с ним работал. Он понимает тактику, манеру игры, стиль. Он сыгран с Данилом Глебовым.

Думаю, не у многих защитников прописаны в контракте бонусы за гол+пас, а у него они есть. Детали раскрывать не будем, но такая особенность, на мой взгляд, необычна для клубов РПЛ», — сказал Пивоваров «Матч ТВ».

Осипенко пополнил состав «Динамо» в июне. Контракт с 31‑летним футболистом истекает летом 2028 года с возможностью продления.

В минувшем сезоне Осипенко забил 10 мячей в 40 матчах за «Ростов» во всех турнирах.