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    Доннарумма обратился к психологу после столкновения с Мусиалой

    Футбол Футбол Франции ПСЖ Клубный чемпионат мира
    Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прибегнул к помощи клубного психолога после неприятного эпизода в матче четвертьфинала Клубного чемпионата мира против «Баварии», в котором в результате столкновения с ним тяжёлую травму получил Джамал Мусиала. Об этом сообщает RMC Sport.

    Джанлуиджи Доннарумма
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    Джанлуиджи Доннарумма

    Вратарь был заметно подавлен уже на поле, а в перерыве долго беседовал с психологом «ПСЖ» Хоакином Вальдесом. Специалист пытался убедить итальянца, что в случившемся не было его вины.

    Даже после финального свистка Доннарумма сохранял тяжёлое эмоциональное состояние. Он попытался навестить Мусиалу в раздевалке, но к тому моменту немецкий полузащитник уже был доставлен в клинику. Позже Джанлуиджи связался с ним по переписке, чтобы выразить поддержку и узнать о его состоянии.

    У Мусиалы диагностированы перелом малоберцовой кости и повреждение связок. Ожидается, что восстановление займет около 4-5 месяцев.

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