Доннарумма обратился к психологу после столкновения с Мусиалой

Голкипер «ПСЖ»прибегнул к помощи клубного психолога после неприятного эпизода в матче четвертьфинала Клубного чемпионата мира против «Баварии», в котором в результате столкновения с ним тяжёлую травму получил Джамал Мусиала. Об этом сообщает RMC Sport

Вратарь был заметно подавлен уже на поле, а в перерыве долго беседовал с психологом «ПСЖ» Хоакином Вальдесом. Специалист пытался убедить итальянца, что в случившемся не было его вины.

Даже после финального свистка Доннарумма сохранял тяжёлое эмоциональное состояние. Он попытался навестить Мусиалу в раздевалке, но к тому моменту немецкий полузащитник уже был доставлен в клинику. Позже Джанлуиджи связался с ним по переписке, чтобы выразить поддержку и узнать о его состоянии.

У Мусиалы диагностированы перелом малоберцовой кости и повреждение связок. Ожидается, что восстановление займет около 4-5 месяцев.