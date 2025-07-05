Кайл Уокер перешел в «Бернли» из «Манчестер Сити»

объявил о переходе 35-летнего правого защитника

Контракт с новым клубом рассчитан на два года. По информации СМИ, сумма трансфера составит до 5 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов — эта сумма будет выплачена полностью, если футболист примет участие как минимум в 70% матчей сезона и «Бернли» сохранит прописку в АПЛ.

Уокер выступал за «Манчестер Сити» с 2017 года, шесть раз становился чемпионом Англии. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в «Милане», где сыграл 16 матчей, но не отметился результативными действиями.