Источник: «Аль-Наср» ведет переговоры с форвардом «Реала» Родриго

вступил в переговоры с окружением форварда мадридского

Как пишет журналист Саша Тавольери, инициатором этого трансфера выступил Криштиану Роналду, который лично рекомендовал руководству клуба подписать бразильца. Саудовский клуб предложил Родриго контракт с возможностью самому вписать желаемую сумму зарплаты — фактически «чек без ограничений».

Однако сам Родриго дал понять, что в случае ухода из «Реала» его приоритетом будет переход в английскую Премьер-лигу, где главным претендентом на него считается лондонский «Арсенал». Несмотря на это, «Аль-Наср» не собирается отказываться от попыток подписать игрока и продолжает переговоры.

По информации СМИ, «Реал» уже получил от саудовских клубов предложения по Родриго на сумму около 130 миллионов евро, но пока не принял окончательного решения о продаже.

В сезоне-2024/25 Родриго провёл 53 матча за «Реал», забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.