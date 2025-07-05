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    Источник: «Аль-Наср» ведет переговоры с форвардом «Реала» Родриго

    Футбол Футбол Испании Реал Мадрид Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд
    «Аль-Наср» вступил в переговоры с окружением форварда мадридского «Реала» Родриго.

    Родриго
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    Родриго

    Как пишет журналист Саша Тавольери, инициатором этого трансфера выступил Криштиану Роналду, который лично рекомендовал руководству клуба подписать бразильца. Саудовский клуб предложил Родриго контракт с возможностью самому вписать желаемую сумму зарплаты — фактически «чек без ограничений».

    Однако сам Родриго дал понять, что в случае ухода из «Реала» его приоритетом будет переход в английскую Премьер-лигу, где главным претендентом на него считается лондонский «Арсенал». Несмотря на это, «Аль-Наср» не собирается отказываться от попыток подписать игрока и продолжает переговоры.

    По информации СМИ, «Реал» уже получил от саудовских клубов предложения по Родриго на сумму около 130 миллионов евро, но пока не принял окончательного решения о продаже.

    В сезоне-2024/25 Родриго провёл 53 матча за «Реал», забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.

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