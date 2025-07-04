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    Дуглас Сантос: Доволен, что «Зенит» пополнят Жерсон и Вега

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    Капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос доволен, что команду пополнят два качественных новичка.

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    Речь идет о левом защитнике Романе Вега, который уже официально перешел из «Аргентинос Хуниорс» и полузащитнике Жерсоне из «Фламенго»

    «Жерсон — хороший футболист, который известен во всей Бразилии, потому что уже играл в Европе. Он отлично показал себя во "Фламенго", выигрывал титулы. Я верю, что он привнесет свой опыт. Это то, что мы ожидаем от него. Жерсон — игрок, который приходит, чтобы добавить.

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    • Роман Вега? Тоже большой игрок, который сделает команду сильнее. Мы довольны этими трансферами. Будем каждый день рядом с новичками, чтобы помочь им быстро адаптироваться и чувствовать себя как дома», — сказал Сантос «СЭ».

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    • Вчера, 3 июля, стало известно о трансфере 21-летнего аргентинца Веги. Ожидается, что перед товарищеским матчем со «Сьоном» 9 июля будет официально представлен 28-летний Жерсон.

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