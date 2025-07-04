Дуглас Сантос: Доволен, что «Зенит» пополнят Жерсон и Вега

Капитан петербургского «Зенита»доволен, что команду пополнят два качественных новичка.

Речь идет о левом защитнике Романе Вега, который уже официально перешел из «Аргентинос Хуниорс» и полузащитнике Жерсоне из «Фламенго»

«Жерсон — хороший футболист, который известен во всей Бразилии, потому что уже играл в Европе. Он отлично показал себя во "Фламенго", выигрывал титулы. Я верю, что он привнесет свой опыт. Это то, что мы ожидаем от него. Жерсон — игрок, который приходит, чтобы добавить.

Роман Вега? Тоже большой игрок, который сделает команду сильнее. Мы довольны этими трансферами. Будем каждый день рядом с новичками, чтобы помочь им быстро адаптироваться и чувствовать себя как дома», — сказал Сантос «СЭ».

Вчера, 3 июля, стало известно о трансфере 21-летнего аргентинца Веги. Ожидается, что перед товарищеским матчем со «Сьоном» 9 июля будет официально представлен 28-летний Жерсон.