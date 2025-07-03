Лукас Вера стал игроком клуба «Аль-Вахда» из ОАЭ

Аргентинский полузащитник, ранее выступавший за подмосковные, стал игроком клубаиз ОАЭ.

Клуб из Абу-Даби официально объявил о подписании с 28-летним футболистом двухлетнего контракта. Вера перешtл в новую команду в статусе свободного агента и будет зарабатывать 1,5 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Лукас Вера вел переговоры с московским «Локомотивом», однако в итоге выбрал вариант с эмиратским клубом.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Лукас Вера провел за «Химки» 30 матчей, отметившись семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.