ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиСмирение или борьба. Командам MLS предстоит сложный выбор после провала на КЧМ
    Все новости спорта

    Агент Джикии заявил, что игрок может отказаться от перехода в «Антальяспор»

    Футбол Футбол России Суперлига Турции Футбол Турции
    Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, высказался о возможном отказе от перехода в «Антальяспор» из-за трансферного бана.

    Георгий Джикия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Георгий Джикия

    «Мы изначально понимали, что есть небольшая вероятность того, что "Антальяспору" запретят заявлять новых футболистов. Поэтому проговаривали, чтобы в контракте была такая опция, это было в договорённостях. Со слов руководства, клуб наладил финансовую ситуацию и этот вопрос решится в ближайшее время. Но всё равно мы должны были перестраховаться», — цитирует Кузьмичева «Чемпионат».

    31-летний Джикия заключил контракт с турецким клубом на прошлой неделе, но переход не был официально зарегистрирован из-за запрета со стороны ФИФА, который должен быть снят после выплаты долга.

    В минувшем сезоне Джикия выступал в составе «Химок». Он известен по игре за «Спартак» и сборную России (45 матчей, 2 гола).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Андреева на уверенности пройдет итальянку?
  • Андреева — Бронцетти. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли Синнер разгромить Вукича?
  • Синнер — Вукич. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Джокович снова проиграет Эвансу?
  • Эванс — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.50
  • Экспресс дня 3 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андреева — Бронцетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Синнер — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Эванс — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кайрат — Туран
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Молодечно
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Беллуччи — Норри
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры