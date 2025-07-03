Агент Джикии заявил, что игрок может отказаться от перехода в «Антальяспор»

Агент, представляющий интересы защитника, высказался о возможном отказе от перехода виз-за трансферного бана.

«Мы изначально понимали, что есть небольшая вероятность того, что "Антальяспору" запретят заявлять новых футболистов. Поэтому проговаривали, чтобы в контракте была такая опция, это было в договорённостях. Со слов руководства, клуб наладил финансовую ситуацию и этот вопрос решится в ближайшее время. Но всё равно мы должны были перестраховаться», — цитирует Кузьмичева «Чемпионат».

31-летний Джикия заключил контракт с турецким клубом на прошлой неделе, но переход не был официально зарегистрирован из-за запрета со стороны ФИФА, который должен быть снят после выплаты долга.

В минувшем сезоне Джикия выступал в составе «Химок». Он известен по игре за «Спартак» и сборную России (45 матчей, 2 гола).