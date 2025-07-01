19:00ЦСКА — ПартизанОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь АкинфеевЦСКА — «Партизан». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Источник: «Тоттенхэм» планирует приобрести Мохаммеда Кудуса этим летом

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Вест Хэм Тоттенхэм
    «Тоттенхэм» определил вингера «Вест Хэма» Мохаммеда Кудуса как приоритетную трансферную цель этим летом.

    Мохаммед Кудус
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохаммед Кудус

    Как сообщает The Guardian, в контракте Кудуса есть пункт о выкупе за 85 миллионов фунтов стерлингов, который будет действовать для клубов АПЛ в первые десять дней июля.

    Однако «шпоры» рассчитывают приобрести игрока дешевле этой суммы — примерно за £60 млн, поскольку «Вест Хэм» может быть вынужден продать футболиста из-за необходимости соблюдения правил Премьер-лиги о прибыльности и устойчивости.

    В минувшем сезоне АПЛ Кудус забил пять голов и сделал три результативные передачи в 32 матчах чемпионата

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одолеет ли «Реал» «Ювентус»?
  • «Реал» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • ЦСКА начнет с победы Братский Кубок
  • ЦСКА — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Первая ракетка России пройдет во второй круг Уимблдона?
  • Андреева — Шериф. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.49
  • Экспресс дня 1 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реал — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Монтеррей
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Харри — Тьен
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Исландия (ж) — Финляндия (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Метта — Тукумс 2000
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фонсека — Бруксби
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шнайдер — Парри
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры