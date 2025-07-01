Источник: «Тоттенхэм» планирует приобрести Мохаммеда Кудуса этим летом

определил вингеракак приоритетную трансферную цель этим летом.

Как сообщает The Guardian, в контракте Кудуса есть пункт о выкупе за 85 миллионов фунтов стерлингов, который будет действовать для клубов АПЛ в первые десять дней июля.

Однако «шпоры» рассчитывают приобрести игрока дешевле этой суммы — примерно за £60 млн, поскольку «Вест Хэм» может быть вынужден продать футболиста из-за необходимости соблюдения правил Премьер-лиги о прибыльности и устойчивости.

В минувшем сезоне АПЛ Кудус забил пять голов и сделал три результативные передачи в 32 матчах чемпионата