Источник: «Тоттенхэм» планирует приобрести Мохаммеда Кудуса этим летом

Мохаммед Кудус Фото: globallookpress.com
Как сообщает The Guardian, в контракте Кудуса есть пункт о выкупе за 85 миллионов фунтов стерлингов, который будет действовать для клубов АПЛ в первые десять дней июля.
Однако «шпоры» рассчитывают приобрести игрока дешевле этой суммы — примерно за £60 млн, поскольку «Вест Хэм» может быть вынужден продать футболиста из-за необходимости соблюдения правил Премьер-лиги о прибыльности и устойчивости.
В минувшем сезоне АПЛ Кудус забил пять голов и сделал три результативные передачи в 32 матчах чемпионата