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    «Спортингу» нужен защитник «Спартака» Мангаш

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    Защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш может вернуться в чемпионат Португалии. Как сообщает издание O Jogo, интерес к 27-летнему футболисту проявляет лиссабонский «Спортинг».

    Рикарду Мангаш
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    Рикарду Мангаш

    Главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш ранее уже работал с Мангашем в «Витории» из Гимарайнша, и теперь рассматривает его в качестве потенциального усиления.

    По информации СМИ, представители Мангаша предлагали игрока нескольким клубам из Португалии и Испании. Сам футболист не скрывает желания сменить команду этим летом.

    Мангаш перешел в «Спартак» из «Витории» в сентябре 2024 года за 2 миллиона евро. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 17 матчей и отметился тремя голами.

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