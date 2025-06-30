«Спортингу» нужен защитник «Спартака» Мангаш

Защитник московского «Спартака»может вернуться в чемпионат Португалии. Как сообщает издание O Jogo, интерес к 27-летнему футболисту проявляет лиссабонский «Спортинг».

Главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш ранее уже работал с Мангашем в «Витории» из Гимарайнша, и теперь рассматривает его в качестве потенциального усиления.

По информации СМИ, представители Мангаша предлагали игрока нескольким клубам из Португалии и Испании. Сам футболист не скрывает желания сменить команду этим летом.

Мангаш перешел в «Спартак» из «Витории» в сентябре 2024 года за 2 миллиона евро. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 17 матчей и отметился тремя голами.