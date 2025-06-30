«Динамо» разгромило ОФК «Белград» в товарищеском матче

Московскоевсухую обыграло(4:0) в рамках товарищеского противостояния.

В составе «бело-голубых» голы записали на свой счет Максим Осипенко на 8-й минуте, Ярослав Гладышев на 21-й, Лука Гагнидзе на 82-й минуте и Дмитрий Скопинцев на 85-й минуте с пенальти.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Динамо — Белград 4:0 Голы: 1:0 Максим Осипенко (8'), 2:0 Ярослав Гладышев (21'), 3:0 Лука Гагнидзе (82'), 4:0 Egor Smelov (пенальти) (85')

В следующем товарищеском матче «Динамо» М сыграет против «Партизана» 4-го июля.