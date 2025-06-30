«Динамо» разгромило ОФК «Белград» в товарищеском матче

Ярослав Гладышев — нападающий «Динамо» М Фото: globallookpress.com
В составе «бело-голубых» голы записали на свой счет Максим Осипенко на 8-й минуте, Ярослав Гладышев на 21-й, Лука Гагнидзе на 82-й минуте и Дмитрий Скопинцев на 85-й минуте с пенальти.
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Динамо — Белград 4:0
Голы: 1:0 Максим Осипенко (8'), 2:0 Ярослав Гладышев (21'), 3:0 Лука Гагнидзе (82'), 4:0 Egor Smelov (пенальти) (85')
В следующем товарищеском матче «Динамо» М сыграет против «Партизана» 4-го июля.