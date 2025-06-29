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    РФС назвал лучшего футболиста сезона-2024/2025

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    Российский футбольный союз назвал лучшим футболистом сезона-2024/2025 нападающего Джона Кордобу из «Краснодара».

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    «Кордоба — лучший футболист России по итогам сезона-2024/2025. Джон — один из лидеров "Краснодара". Он провёл 30 матчей за клуб, забил 13 мячей и отдал семь голевых передач», — написано в сообщении на официальном сайте РФС.

    Контракт колумбийца с «быками» рассчитан до 2027 года, а его рыночная цена на Transfermarkt сейчас равна € 12 млн.

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  • 26/06/2025

    • Ранее Кордоба стал лучшим игроком РПЛ сезона-2024/2025 в рамках премии Winline «Герои РПЛ».

    В прошлом году аналогичная награда досталась форварду «Динамо» Константину Тюкавину.

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