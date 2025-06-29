РФС назвал лучшего футболиста сезона-2024/2025

Российский футбольный союз назвал лучшим футболистом сезона-2024/2025 нападающегоиз «Краснодара».

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Джон Кордоба Фото: rfs.ru

«Кордоба — лучший футболист России по итогам сезона-2024/2025. Джон — один из лидеров "Краснодара". Он провёл 30 матчей за клуб, забил 13 мячей и отдал семь голевых передач», — написано в сообщении на официальном сайте РФС.

Контракт колумбийца с «быками» рассчитан до 2027 года, а его рыночная цена на Transfermarkt сейчас равна € 12 млн.

Ранее Кордоба стал лучшим игроком РПЛ сезона-2024/2025 в рамках премии Winline «Герои РПЛ».

В прошлом году аналогичная награда досталась форварду «Динамо» Константину Тюкавину.