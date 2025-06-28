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    «Хоффенхайм» подписал защитника сборной Японии

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    Официальный сайт немецкого «Хоффенхайма» объявил о переходе японского центрального защитника Коки Матиды из бельгийского «Юниона Сент-Жиллуаза».

    Коки Матида
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    Коки Матида

    «Я очень рад, что мой переход в "Хоффенхайм" состоялся. "Хоффенхайм" — чрезвычайно амбициозный клуб, который играет в одной из пяти лучших лиг Европы. Для меня переход в "Хоффенхайм" и Бундеслигу — это следующий шаг в карьере, и я действительно не могу дождаться, чтобы начать работу с моими новыми товарищами по команде. Я определённо сделаю всё возможное, чтобы добиться успеха с командой в будущем», — цитирует слова новичка официальный сайт клуба из Зингсхайма.

    27-летний игрок подписал контракт с «деревенскими» на три года. Сейчас Матида оценивается в 11 млн евро.

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