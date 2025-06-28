ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Саприн Николай Саприн: «Ювентусу» будет сложно что-то противопоставить «Реалу»
    Все новости спорта

    Мареска: Я очень доволен игрой Энцо Фернандеса

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Англии Челси Португалия Бенфика
    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска в преддверии игры 1/8 финала Клубного чемпионата мира с «Бенфикой» очень лестно отозвался об игре аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса, ранее игравшего в составе португальского клуба

    Энцо Фернандес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энцо Фернандес

    «Я очень доволен Энцо, поскольку он славный парень. Он вежливый и хороший человек. Энцо очень здорово поработал над всеми аспектами на поле и за его пределами. Вначале ему было непросто вникнуть в то, как мы хотим играть. Но он делает фантастические вещи с точки зрения цифр, голевых передач. Это то, чего мы хотим от наших игроков линии нападения.

    Я много раз утверждал, что предпочитаю, чтобы игроки нападения забивали по 10–12 голов каждый, а не только один нападающий с 40 голами. Так что его вклад в этом сезоне значителен, и я уверен, что следующий сезон будет ещё лучше», — цитирует Мареску Sky Sports.

    «Челси» финишировал вторым в группе D с 5 очками. Матч с «Бенфикой» пройдет 28 июня в 23:00 (мск).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч получится низовым?!
  • «Бенфика» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Финал получится прагматичным
  • Англия (U21) — Германия (U21). Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Определят ли «Палмейрас» и «Ботафого» сильнейшего за 90 минут?
  • «Палмейрас» — «Ботафого». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.22
  • Экспресс дня 28 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Бенфика — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Англия (U21) — Германия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Палмейрас — Ботафого
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Астана — Кызыл-Жар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фламенго — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры