Мареска: Я очень доволен игрой Энцо Фернандеса

Главный тренер «Челси»в преддверии игры 1/8 финала Клубного чемпионата мира с «Бенфикой» очень лестно отозвался об игре аргентинского полузащитника, ранее игравшего в составе португальского клуба

«Я очень доволен Энцо, поскольку он славный парень. Он вежливый и хороший человек. Энцо очень здорово поработал над всеми аспектами на поле и за его пределами. Вначале ему было непросто вникнуть в то, как мы хотим играть. Но он делает фантастические вещи с точки зрения цифр, голевых передач. Это то, чего мы хотим от наших игроков линии нападения.

Я много раз утверждал, что предпочитаю, чтобы игроки нападения забивали по 10–12 голов каждый, а не только один нападающий с 40 голами. Так что его вклад в этом сезоне значителен, и я уверен, что следующий сезон будет ещё лучше», — цитирует Мареску Sky Sports.

«Челси» финишировал вторым в группе D с 5 очками. Матч с «Бенфикой» пройдет 28 июня в 23:00 (мск).