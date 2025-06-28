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    Рафаэль Леао стал главной целью «МЮ»

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    «Манчестер Юнайтед» определился с главной трансферной целью на это межсезонье.

    Рафаэль Леао
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    Рафаэль Леао

    По данным Caught Offside, ей стал португальский полузащитник «Милана» Рафаэль Леао.

    За 26-летнего игрока манкунианцы готовы выложить £ 68-85 млн. Первое предложение в размере £ 60 млн было уже отклонено «Миланом».

    Также Леао интересуются «Арсенал» и «Челси».

    В прошлом сезоне португалец сыграл за итальянский клуб 50 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 13 голевых передач. Нынешний контракт Леао с «Миланом» действует до лета 2028 года, на портале Transfermarkt его цена сейчас € 70 млн.

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