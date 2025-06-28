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    «Палмейрас»«Палмейрас» — «Ботафого». Прямая трансляция
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    Черчесов: Официально на меня никто не выходил из Польши

    Футбол Сборная Польши
    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможное назначение на аналогичный пост в команде Польши.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Мы отработали в Польше, выиграли дубль. Наше имя часто всплывает в слухах. Другое дело, что я не знаю, на какой там стадии. Официально на меня никто не выходил. Но ваш брат, журналист, и болельщик помнят нашу работу, отзываются с теплотой. Спорт и политика всегда были отдельно. Такие вещи могут наводить мосты. Пора», — приводит слова Черчесов «Спорт-Экспресс».

    12 июня стало известно, что Михал Пробеж подал в отставку с поста главного тренера сборной Польши. Поляки 10 июня проиграли Финляндии (1:2) в матче группового турнира квалификации чемпионата мира-2026.

    Поляки идут на третьем месте в группе G, набрав 6 очков после 3 матчей.

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