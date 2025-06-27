«Реал» разгромил «Зальцбург», выбив австрийцев с КЧМ-2025

Счет в матче был открыт на 40-й минуте. Беллингем со своей половины поля выполнил отличную передачу на ход Винисиусу по центру, тот убежал к линии штрафной площади, Расмуссен так и не смог его накрыть, а затем бразилец отлично пробил в правый угол ворот.
В добавленное к первому тайму время Беллингем перехватил мяч в центре поля за счёт хорошего прессинга, а затем Гюлер выполнил передачу на ход Винисиусу по центру. Бразилец убежал в штрафную площадь и немного смещаясь правее, а также вытянув на себя соперника пяткой сделал передачу назад в центр штрафной на набегающего Вальверде. Федерико из отличной позиции уложил мяч в левый угол ворот.
Счет стал крупным на 84-й минуте. Из глубины поля последовала передача на ход Гонсало Гарсии в результате контратаки, Гаду перехватил мяч, но сразу же ошибся с короткой передачей на Расмуссена и в итоге подарил мяч сопернику, Гонсало Гарсия в итоге убежал на правый угол штрафной площади и затем отлично подсёк мяч над Завищицки в дальний угол ворот.
«Реал» набрал 7 очков и вышел с первого места из группы Н. Мадридцы 1 июля сыграют в 1/8 финала с «Ювентусом». «Зальцбург» с 4 очками занял третье место и покидает турнир.