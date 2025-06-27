«Реал» разгромил «Зальцбург», выбив австрийцев с КЧМ-2025

Мадридскийодержал победу над австрийским(3:0) в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу.

Счет в матче был открыт на 40-й минуте. Беллингем со своей половины поля выполнил отличную передачу на ход Винисиусу по центру, тот убежал к линии штрафной площади, Расмуссен так и не смог его накрыть, а затем бразилец отлично пробил в правый угол ворот.

В добавленное к первому тайму время Беллингем перехватил мяч в центре поля за счёт хорошего прессинга, а затем Гюлер выполнил передачу на ход Винисиусу по центру. Бразилец убежал в штрафную площадь и немного смещаясь правее, а также вытянув на себя соперника пяткой сделал передачу назад в центр штрафной на набегающего Вальверде. Федерико из отличной позиции уложил мяч в левый угол ворот.

Счет стал крупным на 84-й минуте. Из глубины поля последовала передача на ход Гонсало Гарсии в результате контратаки, Гаду перехватил мяч, но сразу же ошибся с короткой передачей на Расмуссена и в итоге подарил мяч сопернику, Гонсало Гарсия в итоге убежал на правый угол штрафной площади и затем отлично подсёк мяч над Завищицки в дальний угол ворот.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа H Зальцбург — Реал Мадрид 0:3 Голы: 0:1 Винисиус Жуниор (40'), 0:2 Федерико Вальверде (45 + 3'), 0:3 Гонсало Гарсия (84') Зальцбург: Кристиан Завешицки, Штефан Ляйнер, Kouakou Joane Gadou, Якоб Расмуссен, Сумаила Диабате (Йорбе Вертессен, 73'), Мамади Диамбу (Мауритс Кергор, 46'), Оскар Глоч, Нене Доргелес (Карим Онисиво, 89'), Эдмунд Байду (Самсон Байду, 89'), Петар Ратков (Адам Дагим, 46'), Frans Kratzig Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер (Хакобо Рамон, 67'), Арда Гюлер (Лука Модрич, 67'), Федерико Вальверде (Даниель Себальос, 74'), Джуд Беллингхэм (Браим Диас, 82'), Трент Александер-Арнольд, Орельен Чуаэми, Винисиус Жуниор (Родриго, 67'), Гонсало Гарсия, Дин Хейзен

«Реал» набрал 7 очков и вышел с первого места из группы Н. Мадридцы 1 июля сыграют в 1/8 финала с «Ювентусом». «Зальцбург» с 4 очками занял третье место и покидает турнир.