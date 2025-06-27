Рафинья прокомментировал возможный переход Уильямса в «Барселону»

Нападающийпрокомментировал возможный переходизв каталонский клуб.

«Я приветствую любого игрока, присоединяющегося к команде. Очень приветствуются все футболисты, приезжающие выступать сюда с настроем, готовые работать на благо команды. Это самое важное как для меня, так и для других игроков клуба», — цитирует слова Рафиньи Marca.

В минувшем сезоне Рафинья принял участие в 57 матчах в составе «Барселоны» во всех турнирах, в которых он отметился 34 голами и 25 результативными передачами.

Уильямс сыграл за «Атлетик» в 45 встречах, где сделал 11 голов и семь ассистов.