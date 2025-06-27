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    Рафинья прокомментировал возможный переход Уильямса в «Барселону»

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    Нападающий «Барселоны» Рафинья прокомментировал возможный переход Нико Уильямса из «Атлетика» в каталонский клуб.

    Рафинья
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    Рафинья

    «Я приветствую любого игрока, присоединяющегося к команде. Очень приветствуются все футболисты, приезжающие выступать сюда с настроем, готовые работать на благо команды. Это самое важное как для меня, так и для других игроков клуба», — цитирует слова Рафиньи Marca.

    В минувшем сезоне Рафинья принял участие в 57 матчах в составе «Барселоны» во всех турнирах, в которых он отметился 34 голами и 25 результативными передачами.

    Уильямс сыграл за «Атлетик» в 45 встречах, где сделал 11 голов и семь ассистов.

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