Мойес: Коулман — больше, чем просто игрок для «Эвертона»

Главный тренерпрокомментировал продление контракта с капитаном команды Шеймусом Коулманом.

«Шеймус — больше, чем просто игрок в "Эвертоне". Он обладает множеством различных качеств. Его лидерство, его профессионализм и его человечность не имеют себе равных. Он помог провести клуб через трудные периоды за последние несколько лет, и его влияние в раздевалке было ключевым фактором этого. Ему также пришлось иметь дело с некоторыми действительно серьезными травмами, но он справился с этим и в то же время смог вдохновлять других в раздевалке.

Это может быть периодом настоящих перемен в клубе, и мне нужен кто-то, кто сможет помочь донести послание о том, что значит быть футболистом "Эвертона". Шеймус всегда это делал, и я знаю, что он продолжит это делать, когда мы вступим в новую эру», — приводит слова Мойеса пресс-служба «ирисок».

36-летний Коулмэн является главным старожилом клуба, капитаном и выступает за него с 2009 года.