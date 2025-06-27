Коулмэн продлил контракт с «Эвертоном»

продлили контракт еще на сезон, сообщает официальный сайт «ирисок».

«Я люблю "Эвертон", поэтому возможность продолжать играть за этот особенный клуб значит для меня и моей семьи все. Как и каждый из наших страстных болельщиков, я жил и дышал тем, что было трудным для клуба в последние несколько лет, и вложил свое сердце и всю душу, чтобы помочь нам преодолеть это», — заявил Коулман.

Календарь и таблица АПЛ

36-летний Коулмэн является главным старожилом клуба, капитаном и выступает за него с 2009 года. В минувшем сезоне защитник сыграл всего 5 матчей в АПЛ.