«Арсенал» нацелен заполучить защитника «Валенсии» Москеру

Лондонскийпроявляет серьезный интерес к 20-летнему центральному защитнику, сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист уже дал предварительное согласие на переход в английский клуб. В ближайшее время стороны планируют продолжить переговоры. Также за развитием ситуации следит и «ПСЖ», но лондонцы пока выглядят фаворитами в борьбе за игрока.

Москера провёл впечатляющий сезон-2024/25, отыграв 41 матч за «Валенсию» во всех турнирах и отметившись одним голом. Его действующий контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 30 млн евро.