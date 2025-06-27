АПЛ внесет изменения в трансляции матчей в новом сезоне

Целый ряд изменений претерпитв новом сезоне, сообщает издание The Telegraph.

По данным источника, теперь замененные игроки обязаны будут давать интервью, а камеры будут появляться на поле, чтобы снять крупным планом празднование голов. Также операторы получат доступ в раздевалки команд.

Но будут приняты некоторые ограничения. Так, на съемку того, как тренер общается с футболистами. Операторы смогут выходить на поле после забитого мяча, но только на несколько секунд. Они не получат право появляться на газоне в другие моменты матча.