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    «Аль-Хиляль» обыграл «Пачуку» и вышел в 1/8 финала Клубного чемпионата мира

    «Аль-Хиляль» — «Пачука»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Клубный чемпионат мира Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль
    Саудовский «Аль-Хиляль» одержал победу над мексиканской «Пачукой» (2:0) в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу.

    «Аль-Хиляль» — «Пачука»
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    «Аль-Хиляль» — «Пачука»

    Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Нассер забросил в штрафную на Аль-Давсари, который отправил снаряд в сетку, эффектно перебросив вышедшего из ворот Хурардо.

    Клуб из Эр-Рияда снял все вопросы о победителе в компенсированное время. Подхватил мяч на чужой половине Леонардо после заброса от Невеша, убежал один на один с голкипером, обыграл Хуртадо и отправил сферу уже в пустые ворота.

    Футбол. Клубный ЧМ. Группа H
    Аль-Хиляль — Пачука 2:0
    Голы: 1:0 Салем Аль-Давсари (22'), 2:0 Маркос Леонардо (90 + 5') Аль-Хиляль: Яссин Буну, Жоау Канселу (Хамад Аль-Ями, 86'), Хассан ат-Тамбакти (Али Ладжами, 77'), Калиду Кулибали, Ренан Лоди (Мотеб Аль-Харби, 71'), Рубен Невеш, Нассер аль-Давсари, Малком (Мусаб аль-Джувайр, 86'), Сергей Милинкович-Савич, Салем Аль-Давсари (Мохаммед Канно, 76'), Маркос Леонардо Пачука: Себастьян Хурадо, Алонсо Асевес, Федерико Перейра, Эдуардо Габриэл, Серхио Баррето (Брайан Гонсалес, 57'), Кенеди (Алан Баутиста, 63'), Алексей Домингес (Авилес Уртадо, 57'), Агустин Палавесино (Pedro Peraza, 77'), Элиас Монтиэль, Карлос Санчес (Ильян Эрнандес, 77'), Хосе Рондон Предупреждения: Серхио Баррето (17'), Алексей Домингес (45 + 1'), Ренан Лоди (45 + 4'), Калиду Кулибали (52')

    «Аль-Хиляль» набрал 5 очков и вышел из группы Н со второго места. В 1/8 финала саудиты сыграют с «Манчестер Сити». «Пачука», потерпев три поражения, покидает турнир.

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