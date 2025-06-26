«Манчестер Сити» разгромил «Ювентус» в матче КЧМ-2025

обыграл(5:2) в результативном матче 3-го тура группового этапа (группа G) Клубного чемпионата мира 2025-го года.

В составе «горожан» отличились Жереми Доку на 9-й минуте, Эрлинг Холанн на 52-й минуте, Фил Фоден на 69-й минуте и Савио на 76-й минуте.

На 26-й минуте защитник «Ювентуса» Пьер Калюлю забил гол в свои ворота.

У «старой синьоры» голы записали на свой счет Тён Копмейнерс на 11-й минуте и Душан Влахович на 84-й минуте.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа G Ювентус — Манчестер Сити 2:5 Голы: 0:1 Жереми Доку (9'), 1:1 Теун Коопмейнерс (11'), 1:2 Пьер Калюлю (автогол) (26'), 1:3 Эрлинг Холанд (52'), 1:4 Филип Фоден (69'), 1:5 Савиньо (76'), 2:5 Душан Влахович (84') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Николо Савона (Федерико Гатти, 60'), Ллойд Келли, Алберту Кошта (Андреа Камбьязо, 57'), Мануэль Локателли (Хефрен Тюрам, 57'), Уэстон Маккенни (Vasilije Adzic, 83'), Филип Костич, Теун Коопмейнерс (Кенан Йылдыз, 57'), Николас Гонсалес, Душан Влахович Манчестер Сити: Эдерсон, Райан Айт Нури (Райан Шерки, 75'), Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Тейьяни Рейндерс, Бернарду Силва (Nico O'Reilly, 75'), Савиньо, Родриго Эрнандес (Илкай Гюндоган, 66'), Омар Мармуш (Эрлинг Холанд, 46'), Жереми Доку (Филип Фоден, 66'), Матеус Нунес Предупреждение: Пьер Калюлю (64')

По итогам группового этапа «Манчестер Сити» (1-е место) и «Ювентус» (2-е место) пробились в плей-офф Клубного чемпионата мира 2025-го года.