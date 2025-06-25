Березовский рассказал, при каком условии Сафонову стоит покидать ПСЖ

Бывший вратарь сборной Армении и ряда клубов РПЛподелился мнением о возможном уходеиз

«Понятно, что Сафонов прогрессирует. У него прошел период адаптации. Он провел целый сезон в "ПСЖ", наверняка хорошо знает язык. Его жизненный и спортивный кругозор расширился. Если у Сафонова будет гарантия, что он будет номером один в клубах, которые предлагают ему аренду, можно было провести целостный сезон там. Тем более, насколько я понимаю, у него есть предложение и из Англии. Это серьезное испытание. Но если Матвей останется в "ПСЖ", он не потеряет время. Видим, что к Матвею благоприятное отношение. Он сыграл немало матчей.

Доннарумма тоже человек, у него могут быть срывы, травмы или еще что-то. Не дай бог, но это спорт. Никто от этого не застрахован. Надеемся, что предстоящий сезон для Сафонова будет еще лучше», — приводит слова Березовского «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что интерес к Сафонову проявляют «Галатасарай» и «Борнмут».