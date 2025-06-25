Бэйл — о покупке «Кардифф Сити»: Это настоящая мечта для меня

подтвердил, что заинтересован в покупке валлийского клуба

«Мы заинтересованы в приобретении "Кардиффа". Это клуб из моего родного города, я там вырос, и мой дядя когда-то играл за него. Быть частью группы владельцев — это настоящая мечта», — приводит слова Бейла издание Goal.

Бывший нападающий «Реала» и сборной Уэльса подчеркнул, что переговоры с нынешним владельцем клуба продолжаются, несмотря на то что первое предложение консорциума было отклонено.

По итогам минувшего сезона «Кардифф» занял последнее место в Чемпионшипе и вылетел в Лигу 1 — третий по силе дивизион английского футбола.