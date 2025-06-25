«Атлетик» из Бильбао хочет заблокировать трансфер Нико Уильямся в «Барселону»

из Бильбао предпринимает шаги, чтобы помешать переходу

Как сообщает издание Cadena SER, руководство баскского клуба — президент Йон Уриарте и гендиректор Йон Берасатеги — намерены уведомить Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) о необходимости провести аудит всех финансовых операций «Барселоны».

В «Атлетике» считают, что каталонский клуб по-прежнему испытывает трудности с соблюдением финансовых правил и не должен иметь права на регистрацию новых игроков, пока не вернётся к так называемому правилу «1 к 1» (когда расходы на зарплаты и трансферы не превышают доходы).

Это может затруднить или даже заблокировать трансфер 22-летнего вингера, несмотря на то, что «Барселона» планирует выплатить сумму отступных — 62 миллиона евро.

Контракт Уильямса с «Атлетиком» рассчитан ещё на два года, а в минувшем сезоне он забил 11 голов и отдал семь результативных передач.