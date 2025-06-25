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    Джоб Беллингем«Боруссия Дортмунд» — «Ульсан Хёндэ». Онлайн, прямая трансляция
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    «Атлетик» из Бильбао хочет заблокировать трансфер Нико Уильямся в «Барселону»

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    «Атлетик» из Бильбао предпринимает шаги, чтобы помешать переходу Нико Уильямса в «Барселону».

    Нико Уильямс
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    Нико Уильямс

    Как сообщает издание Cadena SER, руководство баскского клуба — президент Йон Уриарте и гендиректор Йон Берасатеги — намерены уведомить Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) о необходимости провести аудит всех финансовых операций «Барселоны».

    В «Атлетике» считают, что каталонский клуб по-прежнему испытывает трудности с соблюдением финансовых правил и не должен иметь права на регистрацию новых игроков, пока не вернётся к так называемому правилу «1 к 1» (когда расходы на зарплаты и трансферы не превышают доходы).

    Это может затруднить или даже заблокировать трансфер 22-летнего вингера, несмотря на то, что «Барселона» планирует выплатить сумму отступных — 62 миллиона евро.

    Контракт Уильямса с «Атлетиком» рассчитан ещё на два года, а в минувшем сезоне он забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

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