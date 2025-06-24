«Интер Майами» и «Палмейрас» сыграли вничью и вышли в плей-офф КЧМ-2025

Счет на 16-й минуте открыли американцы. Игроки «Палмейраса» увлеклись атакой и в итоге получили голевую контратаку на свои ворота. Суарес со своей половины поля отлично запустил в атаку Алленде, Тадео оторвавшись от соперников по центру убежал спокойно один на один с Вевертоном и без особого труда переиграл голкипера.
На 65-й минуте Аллен из центра поля от левой бровки выполнил передачу на левую половину поля, Суарес спокойно подработал мяч, далее Месси удачно поставил корпус стянув на себя одного соперника и уже затем Луис Суарес по левой половине поля убежал к линии штрафной площади, в движении обыграл Фукса и с левого угла штрафной уругваец хорошо пробил в ближний угол.
Бразильцы отыграли один мяч на 83-й минуте. После заброса к радиусу Паулиньо сделал рывок в центр штрафной площади, Аллан подработав мяч сделал отличную проникающую передачу на партнёра по команде, а Паулиньо уже на исполнение отправил мяч под левую штангу.
На 89-й минуте Паулиньо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фалькон под давлением соперника неудачно сыграл головой и выбил мяч лишь чуть левее, в итоге получилась невольная скидка на Маурисио, который вколотил мяч в левый угол ворот.
«Палмейрас» возглавил группу А с 5 очками, обогнав «Интер Майами» (5) по лучшей разнице мячей. Обе команды вышли в плей-офф. У «Порту» и «Аль Ахли» по 2 балла, они покидают турнир.
«Палмейрас» в 1/8 финала сыграет 28 июня с «Ботафого», а «Интер Майами» на следующий день встретится с ПСЖ.