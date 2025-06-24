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    «Интер Майами» и «Палмейрас» сыграли вничью и вышли в плей-офф КЧМ-2025

    «Интер Майами» — «Палмейрас»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Клубный чемпионат мира Латинская Америка MLS Интер Майами
    В матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира «Интер Майами» сыграл вничью с бразильским «Палмейрасом»— 2:2.

    «Интер Майами» — «Палмейрас»
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    «Интер Майами» — «Палмейрас»

    Счет на 16-й минуте открыли американцы. Игроки «Палмейраса» увлеклись атакой и в итоге получили голевую контратаку на свои ворота. Суарес со своей половины поля отлично запустил в атаку Алленде, Тадео оторвавшись от соперников по центру убежал спокойно один на один с Вевертоном и без особого труда переиграл голкипера.

    На 65-й минуте Аллен из центра поля от левой бровки выполнил передачу на левую половину поля, Суарес спокойно подработал мяч, далее Месси удачно поставил корпус стянув на себя одного соперника и уже затем Луис Суарес по левой половине поля убежал к линии штрафной площади, в движении обыграл Фукса и с левого угла штрафной уругваец хорошо пробил в ближний угол.

    Бразильцы отыграли один мяч на 83-й минуте. После заброса к радиусу Паулиньо сделал рывок в центр штрафной площади, Аллан подработав мяч сделал отличную проникающую передачу на партнёра по команде, а Паулиньо уже на исполнение отправил мяч под левую штангу.

    На 89-й минуте Паулиньо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фалькон под давлением соперника неудачно сыграл головой и выбил мяч лишь чуть левее, в итоге получилась невольная скидка на Маурисио, который вколотил мяч в левый угол ворот.

    Футбол. Клубный ЧМ. Группа A
    Интер Майами — Палмейрас 2:2
    Голы: 1:0 Тадео Альенде (16'), 2:0 Луис Суарес (65'), 2:1 Паулинью (80'), 2:2 Маурисио (88'), 2:3 Вессам Абу Али (51'), 3:3 Заиду Сануси (53'), 3:4 Мохамед Бен Ромдане (64') Интер Майами: Оскар Устари, Марсело Вейгандт, Томас Авилес, Максимилиано Фалькон, Ноа Аллен, Федерико Редондо (Бальтасар Гальего, 77'), Серхио Бускетс, Теласко Сеговия (Жорди Альба, 66'), Тадео Альенде (Фафа Пико, 77'), Лионель Месси, Луис Суарес (Бенджамин Кремаски, 74') Палмейрас: Вевертон, Мурило Серкейра (Бруно Фукс, 19'), Густаво Гомес, Маркос Роша (Аллан, 67'), Факундо Торрес (Паулинью, 55'), Рафаэл Вейга (Маурисио, 46'), Лукас Эвангелиста (Витор Уго Роке Феррейра, 68'), Ричард Риос, Хоакин Пикерес, Хосе Мануэль Лопес, Estevao Willian Предупреждения: Лионель Месси (45'), Тахер Мохамед (56'), Ашраф Беншарки (61'), Ашраф Дари (68'), Martin Anselmi (75')

    «Палмейрас» возглавил группу А с 5 очками, обогнав «Интер Майами» (5) по лучшей разнице мячей. Обе команды вышли в плей-офф. У «Порту» и «Аль Ахли» по 2 балла, они покидают турнир.

    «Палмейрас» в 1/8 финала сыграет 28 июня с «Ботафого», а «Интер Майами» на следующий день встретится с ПСЖ.

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