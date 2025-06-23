«Дженоа» объявила о переходе Альберта Гренбека из «Ренна»

Альберт Гренбек Фото: Официальный сайт футбольного клуба «Дженоа»
Футболист переходит из французского «Ренна» на правах аренды с обязательством выкупа при выполнении определённых условий.
По информации инсайдера Николо Скиры, аренда обойдётся генуэзскому клубу в 1 миллион евро, а сумма полного трансфера составит 10 миллионов евро.
В первой половине 2025 года Гренбек выступал за «Саутгемптон» на правах аренды, проведя 4 матча в АПЛ. На счету 23-летнего полузащитника также 6 игр за национальную сборную Дании.