«Дженоа» объявила о переходе Альберта Гренбека из «Ренна»

официально объявила о подписании полузащитника сборной Дании

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Альберт Гренбек Фото: Официальный сайт футбольного клуба «Дженоа»

Футболист переходит из французского «Ренна» на правах аренды с обязательством выкупа при выполнении определённых условий.

По информации инсайдера Николо Скиры, аренда обойдётся генуэзскому клубу в 1 миллион евро, а сумма полного трансфера составит 10 миллионов евро.

В первой половине 2025 года Гренбек выступал за «Саутгемптон» на правах аренды, проведя 4 матча в АПЛ. На счету 23-летнего полузащитника также 6 игр за национальную сборную Дании.