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    «Флуминенсе» взял верх над «Ульсан Хёндэ» в матче КЧМ-2025

    «Флуминенсе» — «Ульсан Хёндэ»: счет матча 4:2, обзор голов

    Футбол Клубный чемпионат мира Латинская Америка Футбол Южной Кореи
    Бразильский «Флуминенсе» одержал победу над южнокорейским «Ульсан Хёндэ» (4:2) в матче 2-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу.

    «Флуминенсе» — «Ульсан Хёндэ»
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    «Флуминенсе» — «Ульсан Хёндэ»

    Счет в матче на 27-й минуте открыли бразильцы. Со штрафного на силу пробил Джон Арьяс над стенкой точно в дальний верхний угол ворот, без шансов для голкипера.

    Отыграться корейской команде удалось ровно десять минут спустя. Ворвался Ом Вон Сан в штрафную соперника, но вместо удара прострелил на дальнюю штангу, где Ли Чжин Хьюн пробил уже в пустые ворота, но голкипер не смог отразить удар в дальний угол.

    В добавленное к первому тайму время «Ульсан» повел. Подхватил мяч на фланге Ли Чжин Хьюн и отправил на ближнюю штангу, где в падении головой отправил мяч в точно в ближний угол ворот Ом Вон Сан.

    Счет сравнялся на 66-й минуте. Кено накрутил соперника на фланге и прострелил в центр штрафной, где защитник неудачно вынес мяч точно на Нонато, который вторым касанием отправил снаряд точно под перекладину.

    На 83-й минуте «Флу» вновь повел. После неудачного выноса корейского защитника мяч подхватил в чужой штрафной Кано и прострелил вдоль ворот на Хуана Фрейтеса, который в касание пробил в ближний нижний угол ворот.

    А в компенсированное время Арьяс на фланге оторвался от опеки соперника и навесил на дальнюю штангу, где выиграл верх Кено и головой вколотил мяч точно под перекладину.

    Футбол. Клубный ЧМ. Группа F
    Флуминенсе — Ульсан Хёндэ 4:2
    Голы: 1:0 Джон Арьяс (27'), 1:1 Lee Jin-hyun (37'), 1:2 Ум Вон-сан (45 + 3'), 2:2 Нонато (66'), 3:2 Хуан Фрейтес (83'), 4:2 Keno (90 + 2') Флуминенсе: Фабио да Силва, Тьяго Силва, Хуан Фрейтес, Габриэль Фуэнтес, Гуга Родригеш (Samuel Xavier, 86'), Матеус Мартинелли (Нонато, 59'), Джон Арьяс, Кевин Серна (Keno, 59'), Херман Кано (Факундо Берналь, 86'), Hercules, Ganso (Everaldo, 46') Ульсан Хёндэ: Чо Хён У, Ли Джэ-ик (Чон У Ён, 85'), Дариян Боянич (Ли Чхон Ён, 85'), Густав Лудвигсон, Эрик Фариас, Ум Вон-сан (Матиас Лакава, 74'), Lee Jin-hyun, Ko Seung-beom (Юл Хо, 86'), Ким Юнь Квон, Milosz Trojak, Kang Sang-woo (Choi Seok-Hyun, 63') Предупреждение: Keno (90 + 5')

    После 2-го тура «Флуминенсе» с 4 очками возглавил группу F, обогнав «Боруссию» (4 очка) и «Мамелоди Сандаузс» (3). У «Ульсана» 0 баллов — корейцы лишились шансов выйти в плей-офф.

    В решающем туре «Флуминенсе» сыграет с «Мамелоди Сандаунз», а «Ульсан Хёндэ» проведёт встречу с «Боруссией». Игры состоятся 25 июня.

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