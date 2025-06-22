«Флуминенсе» взял верх над «Ульсан Хёндэ» в матче КЧМ-2025

Счет в матче на 27-й минуте открыли бразильцы. Со штрафного на силу пробил Джон Арьяс над стенкой точно в дальний верхний угол ворот, без шансов для голкипера.
Отыграться корейской команде удалось ровно десять минут спустя. Ворвался Ом Вон Сан в штрафную соперника, но вместо удара прострелил на дальнюю штангу, где Ли Чжин Хьюн пробил уже в пустые ворота, но голкипер не смог отразить удар в дальний угол.
В добавленное к первому тайму время «Ульсан» повел. Подхватил мяч на фланге Ли Чжин Хьюн и отправил на ближнюю штангу, где в падении головой отправил мяч в точно в ближний угол ворот Ом Вон Сан.
Счет сравнялся на 66-й минуте. Кено накрутил соперника на фланге и прострелил в центр штрафной, где защитник неудачно вынес мяч точно на Нонато, который вторым касанием отправил снаряд точно под перекладину.
На 83-й минуте «Флу» вновь повел. После неудачного выноса корейского защитника мяч подхватил в чужой штрафной Кано и прострелил вдоль ворот на Хуана Фрейтеса, который в касание пробил в ближний нижний угол ворот.
А в компенсированное время Арьяс на фланге оторвался от опеки соперника и навесил на дальнюю штангу, где выиграл верх Кено и головой вколотил мяч точно под перекладину.
После 2-го тура «Флуминенсе» с 4 очками возглавил группу F, обогнав «Боруссию» (4 очка) и «Мамелоди Сандаузс» (3). У «Ульсана» 0 баллов — корейцы лишились шансов выйти в плей-офф.
В решающем туре «Флуминенсе» сыграет с «Мамелоди Сандаунз», а «Ульсан Хёндэ» проведёт встречу с «Боруссией». Игры состоятся 25 июня.