Симеоне: Южноамериканский и европейский стили футбола сильно отличаются друг от друга

Наставник мадридского «Атлетико»рассказал, чего ждет от Клубного чемпионата мира. Турнир стартует 15 июня в США.

«Мы все прекрасно понимаем, что значит представлять Испанию и "Атлетико" на клубном чемпионате мира, и мы сделаем всё возможное. Это будет во многом похоже на чемпионат мира, но с клубными командами.

Южноамериканский и европейский стили футбола сильно отличаются друг от друга, что сделает его захватывающим и зрелищным, особенно для болельщиков, которые не привыкли видеть игру этих клубов. Надеюсь, это будет незабываемый опыт, которым смогут насладиться все», — приводит слова Симеоне официальный сайт ФИФА.