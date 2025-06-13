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    Симеоне: Южноамериканский и европейский стили футбола сильно отличаются друг от друга

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    Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, чего ждет от Клубного чемпионата мира. Турнир стартует 15 июня в США.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Мы все прекрасно понимаем, что значит представлять Испанию и "Атлетико" на клубном чемпионате мира, и мы сделаем всё возможное. Это будет во многом похоже на чемпионат мира, но с клубными командами.

    Южноамериканский и европейский стили футбола сильно отличаются друг от друга, что сделает его захватывающим и зрелищным, особенно для болельщиков, которые не привыкли видеть игру этих клубов. Надеюсь, это будет незабываемый опыт, которым смогут насладиться все», — приводит слова Симеоне официальный сайт ФИФА.

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