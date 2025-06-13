Сане обратился к болельщикам «Баварии»

Форвард «Галатасарая»обратился к фанатам «Баварии». Нападающий ранее перешел в турецкий клуб, подписав трехлетний контракт.

«Дорогие болельщики "Баварии", после пяти насыщенных лет в Мюнхене я решил открыть новую главу в следующем сезоне. Я безмерно горжусь тем, что провёл более 200 матчей в футболке лучшего и самого большого клуба Германии, и всегда буду с теплотой вспоминать титулы, которые мы выиграли вместе.

Спасибо клубу, тренерскому штабу, всем, кто работает за кулисами, моим товарищам по команде и, особенно, вам, болельщикам, за время, которое мы провели вместе, и за воспоминания, которые мы создали. Я навсегда останусь благодарным за своё время в "Баварии", — написал Сане в социальной сети Х.