Месси — про КЧМ: С нетерпением жду возможности сразиться с лучшими и добиться успеха

Нападающийподелился ожиданиями от предстоящего Клубного чемпионата мира.

«Что ж, это интересное соревнование. Обладать возможностью принять в нём участие — это здорово. Мои ожидания отличаются от тех, что были у меня, когда я играл за другие команды.

Горю желанием и с нетерпением жду возможности сразиться с лучшими (клубами) и добиться успеха», — сказал Месси журналисту Фавиану Рэнкелу.

Напомним, что Клубный чемпионат мира стартует 15-го июня. «Интер Майами» встретится с «Аль-Ахли», «Порту» и «Палмейрасом» в рамках группового этапа.