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    Месси — про КЧМ: С нетерпением жду возможности сразиться с лучшими и добиться успеха

    Футбол Клубный чемпионат мира MLS Интер Майами
    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился ожиданиями от предстоящего Клубного чемпионата мира.

    Лионель Месси — нападающий «Интер Майами»
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    Лионель Месси — нападающий «Интер Майами»

    «Что ж, это интересное соревнование. Обладать возможностью принять в нём участие — это здорово. Мои ожидания отличаются от тех, что были у меня, когда я играл за другие команды.

    Горю желанием и с нетерпением жду возможности сразиться с лучшими (клубами) и добиться успеха», — сказал Месси журналисту Фавиану Рэнкелу.

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    • Напомним, что Клубный чемпионат мира стартует 15-го июня. «Интер Майами» встретится с «Аль-Ахли», «Порту» и «Палмейрасом» в рамках группового этапа.

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