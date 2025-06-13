Месси — про КЧМ: С нетерпением жду возможности сразиться с лучшими и добиться успеха

Лионель Месси — нападающий «Интер Майами» Фото: globallookpress.com
«Что ж, это интересное соревнование. Обладать возможностью принять в нём участие — это здорово. Мои ожидания отличаются от тех, что были у меня, когда я играл за другие команды.
Горю желанием и с нетерпением жду возможности сразиться с лучшими (клубами) и добиться успеха», — сказал Месси журналисту Фавиану Рэнкелу.
Напомним, что Клубный чемпионат мира стартует 15-го июня. «Интер Майами» встретится с «Аль-Ахли», «Порту» и «Палмейрасом» в рамках группового этапа.