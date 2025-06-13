ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ханс-Дитер ФликТрансферные приоритеты «Барселоны»: найти левого вингера, усилить фланги, пристроить Фати и продать возрастного вратаря
    Все новости спорта

    Рубен Лофтус-Чик может покинуть «Милан» и перейти в «Лацио»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Милан Лацио Трансферы
    Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик может сменить клубную прописку этим летом.

    Рубен Лофтус-Чик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Лофтус-Чик

    Как сообщает авторитетный инсайдер Джанлуки Ди Марцио, 29-летний английский хавбек находится в списке целевых трансферов для «Лацио», которым руководит его бывший тренер по «Челси»Маурицио Сарри.

    Одной из ключевых причин возможного ухода англичанина из «Милана» является то, что новый главный тренер Массимилиано Аллегри не рассматривает его как игрока основного состава на следующий сезон.

    В минувшем сезоне Лофтус-Чик провел за «Милан» 28 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей и получив 3 желтые карточки.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лех» добудет Суперкубок Польши
  • «Лех» — «Легия». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Минское «Динамо» уверенно обыграет «Слуцк»
  • «Динамо» Минск — «Слуцк». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Оформит ли Испания (U21) выход в 1/4 финала Евро?
  • Испания (U21) — Румыния (U21). Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Экспресс дня 13 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лех — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Слуцк
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Испания (U21) — Румыния (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Туран — Женис
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ашхабад — Аркадаг
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Бунёдкор — Пахтакор
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мерв — Ахал
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч АГМК — Шуртан
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры