Рубен Лофтус-Чик может покинуть «Милан» и перейти в «Лацио»

Полузащитникможет сменить клубную прописку этим летом.

Как сообщает авторитетный инсайдер Джанлуки Ди Марцио, 29-летний английский хавбек находится в списке целевых трансферов для «Лацио», которым руководит его бывший тренер по «Челси» — Маурицио Сарри.

Одной из ключевых причин возможного ухода англичанина из «Милана» является то, что новый главный тренер Массимилиано Аллегри не рассматривает его как игрока основного состава на следующий сезон.

В минувшем сезоне Лофтус-Чик провел за «Милан» 28 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей и получив 3 желтые карточки.